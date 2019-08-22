Ульяновск, , 10:18 — REGNUM

В Заволжском районе Ульяновска выясняют обстоятельства происшествия в одном из офисных зданий, где произошла стрельба из охотничьего карабина. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

ЧП произошло вечером 21 августа в офисном здании по улице Ефремова в Ульяновске. Следствие полагает, что 43-летний злоумышленник приехал сюда, так как в расположенной здесь организации ранее работала его супруга.

Предварительно установлено, что подозреваемый устроил конфликт с сотрудниками организации, в ходе которого 44-летний работник соседнего предприятия при попытке прекратить словесную перепалку сделал замечание зачинщику конфликта. Это едва не стоило ему жизни: по данным следствия, в ответ злоумышленник выстрелил из охотничьего карабина не менее пяти раз, после чего скрылся. Пули попали в грудь и живот потерпевшего.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году житель Ульяновска получил 17 лет строго режима за стрельбу в людей. По данным прокуратуры, в августе 2015 года пятеро мужчин находились возле одного из домов по улице Ленина в поселке Белый Ключ. Неожиданно у них произошел конфликт с 28-летним пассажиром проезжавшего мимо автомобиля, в ходе которого мужчина несколько раз выстрели в своих оппонентов из охотничьего ружья. Один из пострадавших позже скончался.