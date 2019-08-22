Уфа, , 10:19 — REGNUM

Полицейские Уфы разыскивают злоумышленника, укравшего деньги у пенсионерки. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

88-летняя жительница Советского района рассказала полицейским о том, что к ней в квартиру под видом работника коммунальной службы зашел гражданин якобы для того, чтобы проверить работу водяного счетчика.

После его ухода пенсионерка обнаружила пропажу порядка 50 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время полицейские ведут розыск мошенника.