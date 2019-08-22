Село Пономарёвка, Оренбургская область, , 10:14 — REGNUM

В Оренбургской области на территории Пономарёвского района произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Погиб один человек, двое (в том числе ребенок) — госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Смертельная авария произошла на 519 километре автодороги «Казань-Оренбург». По предварительным данным, легковой автомобиль, обгоняя грузовик, допустил касательное столкновение. В результате «Рено Меган» съехал в кювет, где опрокинулся.

Водитель и несовершеннолетний пассажир легковой машины доставлены в больницу. Еще один пассажир скончался на месте ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства». Санкцией предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.