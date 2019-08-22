Уфа, 22 августа 2019, 10:14 — REGNUM
Факт сбыта фальсифицированного медицинского изделия установили полицейские Башкирии, 22 августа сообщает пресс-служба регионального МВД.
По сообщению правоохранителей, уфимец подозревается в том, что продал в медицинский центр косметологический комбайн, который не был внесен в госреестр медицинских изделий.
Ранее данное оборудование житель Уфы приобрел в интернет-магазине. Материалы по данному дело переданы в Следственный комитет Башкирии.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238.1 УК РФ», — сообщают в пресс-службе ведомства.