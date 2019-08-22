Одесса, Украина, , 10:06 — REGNUM

Владельцы здания одесского отеля «Токио Стар» не имели документов, позволяющих перестраивать здание и перепрофилировать его под отель, заявили в пресс-службе Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, сообщило 22 августа информационное агентство «УНН».

В ведомстве рассказали, что с 2010 года никаких документов, касательно реконструкции нежилых помещений по адресу, где располагался сгоревший отель, к ним не поступало.

В ГАСИ уточнили, что с 2011 по 2017 годы действовал декларативный принцип получения прав на перестройку зданий — вся ответственность за достоверность поданных сведений лежала на заказчике строительства, ГАСИ лишь вносила информацию в реестр.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в отеле «Токио Стар» произошёл пожар, жертвами которого стали девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 августа в больницах Одессы оставалось семь человек, пострадавших во время пожара в отеле, двое из них в реанимации.

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