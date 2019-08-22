Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM

Уголовное дело по факту пожара на теплоходе «Петр Чайковский», ставшего причиной гибели человека, возбуждено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.263 УК РФ). По данным следствия, пожар начался около 5:30 в каюте механика.

Смертельные травмы получил член экипажа, 25-летний мужчина. Он скончался по дороге в больницу. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на теплоходе «Петр Чайковский», предполагают в МЧС, начался из-за неисправного электрооборудования или неосторожного обращения с огнем.

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