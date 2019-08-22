Село Долгодеревенское, Челябинская область, , 09:56 — REGNUM

В Челябинской области скончалась 12-летняя девочка, которая пыталась спасти своего шестилетнего брата. Она умерла в одной из больниц Сосновского района, куда поступила с электротравмами, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Известно, что дети гуляли на частной территории в посёлке Кисегачинский. Мальчик взял в руку провод заземления и в этот момент его ударило током. Девочка пыталась отвести его от опоры, но тоже была травмирована электричеством.

Родственники детей смогли вытащить их из зоны поражения. Мальчик сейчас в реанимации. А СКР завёл уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По части 1 статьи 109 УК России виновным грозит до двух лет колонии.