Ачинск, Красноярский край, , 09:49 — REGNUM

Когда под Ачинском (Красноярский край) произошло ЧП со взрывами на военном складе, власти города оповещали об опасности не только горожан, но и людей в близлежащих садовых обществах. А когда выяснилось, что в зону опасности попали несколько районов, в мэрии не стали дожидаться «отмашки» и заблаговременно объявили о готовности к эвакуации. Именно эти действия, по словам главы Ачинска Илая Ахметова, способствовали тому, что среди эвакуированных обошлось без пострадавших. Подробности о ЧП и действиях ответственных лиц приводит официальный сайт ачинской мэрии со ссылкой на местную газету.

«Когда я разговаривал с генералом МЧС, он мне сказал: «Это что-то невероятное, что при массовой эвакуации не пострадал ни один человек. Такого просто не бывает. Над Ачинском точно летает какой-то ангел», — признался глава города.

Кстати, Ахметов остался недоволен работой единого телефона экстренных служб «112» во время взрывов на военных складах. По его словам, система оповещения является краевой собственностью и стала важным недостатком во время чрезвычайного события.

«Боевая» проверка службы 112, которая должна была сразу информировать население, показала, что чуть нагрузочка — и пожалуйста, «112» захлебнулся… Значит, надо количество диспетчеров увеличивать, многоканальным делать этот телефон», — заявил глава Ачинска.

По его словам, в самый разгар происшествия (5 и 6 августа), на телефон 112 поступило около 40 тысяч звонков.

«Не захлебнуться было сложно. Но в местном бюджете уже нашли деньги и сделали телефон экстренных служб многоканальным и бесперебойным», отметил Илай Ахметов.

Напомним, 5 августа 2019 года в результате взрывов на военном складе под Ачинском погиб один человек, ещё 15 человек пострадали. В результате второй волны взрывов, произошедшей 9 августа, медицинская помощь потребовалась еще 25 пострадавшим. Военные до сих пор восстанавливают инфраструктуру в деревне Каменка, а также осуществляют расчистку местности от взрывоопасных предметов.

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