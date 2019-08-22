Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM

Пожар на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге произошел, по предварительным данным, из-за неисправности электрооборудования или неосторожного обращения с огнем, сообщили 22 августа в главном управлении МЧС РФ по городу.

«Рассматриваются все версии, одни из основных — неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем», — сообщил ТАСС представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на теплоходе произошел в 05:30 мск 22 августа на первой палубе в каюте механика. В 06:10 мск пожар был ликвидирован. В результате происшествия погиб один человек. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

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