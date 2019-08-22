Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю трамвая, который оставшись без управления, врезался в другой трамвай, в результате чего пострадал пассажир. Она признана виновной в преступлении предусмотренном ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда по неосторожности»).

Как сообщает городской информационный портал «Е1», 50-летняя жительница Екатеринбурга приговорена к ограничению свободы сроком на один год и полугодовому запрету на деятельность, связанную с управлением транспортным средством.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о «неуправляемом трамвае» было передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу в начале августа 2019 года. Сам инцидент произошёл ещё летом 2018 года.

Тогда 17 июля сломался трамвай городского маршрута № 26. Ремонтниками было принято решение буксировать вагон до парка. В это время водитель неисправного трамвая покинула кабину управления, а плохо закреплённый вагон отцепился и поехал под уклон, столкнувшись с другим трамваем.

В результате столкновения один пассажир получил тяжёлые травмы.

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