Москва, , 09:41 — REGNUM

В начале 20 века в историю российских спецслужб была вписана одна из самых позорных страниц — провокация. Тогдашнее охранное ведомство государства применило уникальную практику. Под предлогом обеспечения «легенды» секретных информаторов оно прикрывало, а, по сути, провоцировало их противоправную деятельность.

Имя главы террористического крыла партии эсеров Евно Азефа стало нарицательным. Азеф попался на крупной краже, бежал за границу и предложил свои услуги российской полиции в обмен на прекращение уголовного преследования и постоянную зарплату. Являясь агентом Охранного отделения, Азеф организовал более 30 терактов. Но ему, в интересах сохранения агентурного источника, сошла с рук даже организация убийства высших государственных сановников — московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, градоначальника столицы фон дер Лауница, главного военного прокурора В.Павлова. Жертвой организованного Азефом заговора пал и его прямой начальник — шеф корпуса жандармов сенатор Вячеслав фон Плеве.

Зато Азеф «предотвратил» им же самим подготовленное покушение на императора Николая II и выдал большое количество своих соратников. Причём немалые деньги великий провокатор получал и в своей революционной партии, и в Охранном отделении. А спецслужбы, не утруждая себя суетной неблагодарной работой, ставили галочки в отчётах об «обезвреженных» терактах и быстро штамповали дела на выданных Азефом членов антигосударственных организаций.

Чем закончилась для Российской империи подмена работы её спецслужб ставкой на беспринципных корыстных провокаторов, известно. Как и то, что трагедия повторяется как фарс.

На днях ряд солидных изданий, в том числе Forbes и РБК, сообщил сенсационную новость. Общественность узнала об очередной победе в борьбе с коррупцией: 14 августа в офисах Группы компаний «1520» силовики провели якобы «масштабные обыски в рамках уголовного дела», заведённого по материалам расследования деятельности коррупционного рекордсмена полковника Захарченко у которого было обнаружено около 9 млрд рублей. Совладельцев «ГК — 1520», крупнейшего строительного подрядчика РЖД, голословно обвинили в даче взяток Захарченко. «Ведомости» сообщили о том, что Следственный комитет расследует уголовное дело по ст. 210.3 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) в связи с «выводом за рубеж полученных «1520» средств от подрядов в размере 200 млрд рублей» (весь годовой бюджет стройки РЖД! — Р.Г.) по так называемой «молдавской схеме», фактически позволявшей уводить расследования из-под российского контроля под молдавскую юрисдикцию.

Информация давалась со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Но загадочным образом первым эту информацию опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», принадлежащий сайту CrimeRussia. Странность в том, что его владельцем является черный банкир, создатель пресловутых «молдавских схем» и свидетель по делу Захарченко Герман Горбунцов! Информация об обысках в офисах компании оказалась фейком и с лент ведущих изданий впоследствии была удалена. Но в ряде интернет-ресурсов она до сих пор присутствует.

Первый приговор Горбунцов получил ещё во времена СССР, в 1984 году. В отличие от Азефа, он был осуждён за разбойное нападение. Аферистом он станет позже. В лихие 1990-е Герман Горбунцов стал солидным банкиром и партнёром небезызвестного Алексея Френкеля в его обнальной империи. В июне 2006 года Центральный банк у «ВИП-банка» Френкеля отозвал лицензию за отмывание денег. Спустя два месяца был убит первый зампред ЦБ Андрей Козлов, который инициировал санацию банковской империи Френкеля. Алексей Френкель был изобличён и приговорён к 19-и годам лишения свободы. Горбунцов вышел сухим из воды. Доказать его причастность к покушению на Козлова не удалось. Или не хотелось?

В 2008 году в принадлежащем Герману Горбунцову СТБ-банке растворился миллиард долларов РЖД. Горбунцов обвинил в недостаче партнёров, а сроки получили оперативники МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко, выявившие недостачу и планировавшие возбудить уголовное дело против Горбунцова, который быстро переквалифицировался в разряд свидетелей и заявил о вымогательстве взятки со стороны оперативников. Как итог Горбунцов попал под защиту свидетелей, история с выводом денег канула в Лету, а Горбунцов отныне стал серийным свидетелем по всем громким делам, в которых сам же и участвовал. Но благодаря своим близким связям и готовностью сотрудничать и давать любые нужные следствию показания, он из раза в раз переходил из разряда обвиняемого в ценные свидетели.

Большая же часть тех средств оказалась выведенной Горбунцовым за границу. В том же году Горбунцов приобрёл контрольный пакет молдавского актива Universalbank и получил в этой стране гражданство. Но и молдавская фемида уличила Горбунцова в финансовых преступлениях в особо крупных размерах и объявила его в международный розыск. К тому моменту он уже осел в Лондоне, надёжной гавани всех беглых казнокрадов и махинаторов. Тем более, что в России на него также заведено уголовное дело по обвинению в использовании фальшивых банковских векселей.

В Британии Горбунцов быстро сориентировался: гарантию невыдачи с Темзы в руки российского правосудия может обеспечить политический статус «борца с российским режимом» за правду. На стороне британских спецслужб. Для начала он забывает, что обвинил бывшего фактического хозяина Молдавии олигарха Влада Плахотнюка в покушении на себя. И называет организатором несостоявшегося убийства пророссийского политика Ренато Усатого, того самого оппозиционного молдавского политика, что вывел его махинации в Молдавии на чистую воду. История Азефа в исполнении Горбунцова повторяется как фарс. По указанию Плахотнюка все уголовные дела, возбуждённые против него в Молдавии, прекращаются.

Одновременно информационные ресурсы Горбунцова, почувствовавшего свою политическую востребованность, публикуют фейковые материалы против руководителя ФСБ Александра Бортникова и его приближенных. А статус заказчиков его убийства вырос с оппозиционного молдавского политика до неких «четверых друзей Владимира Путина». Понятное дело, «кровавый режим» преследовал его по политическим мотивам, а не за многомиллиардные хищения.

В деле «громких разоблачений» аппетит у Горбунцова проявился как в финансовых аферах. По его «неопровержимой информации», за убийствами Бориса Немцова и депутата ГД Руслана Ямадаева стояли «люди Кремля». Безопасность и внимание британской прессы беглому аферисту были обеспечены. Теперь можно было обвинить бывшего руководителя РЖД «друга Путина» Владимира Якунина в исчезновении пресловутого «железнодорожного миллиарда», невзирая на мелочь: эти деньги были украдены в принадлежащем самому обличителю банке и проведены через другой принадлежавший ему банк в Молдавии.

Денис Макшейн, прежний министр по делам Европы в правительстве Тони Блера направил письмо министру безопасности Великобритании Бену Уолласу письмо с требованием обеспечить личную безопасность господину Герману Горбунцову, который может пострадать «от насильственных действий». Возможно, что уже тогда беглого вора готовили на роль Скрипаля, чтобы «хайли лайкли» обвинить «кровавый российский режим» в очередном злодеянии, которое потребует введения новых санкций. Но, вероятно, как живой обличитель Горбунцов показался ценнее. Значит, от него стоит ждать продолжения и новых громких антироссийских «свидетельских» откровений. Примечательно, что после журналистского разоблачения Азефа как провокатора на содержании имперских спецслужб в 1908 году за это перед Государственной Думой оправдывался тогдашний министр внутренних дел Столыпин. Смысл его выступления сводился к тому, что Азеф — негодяй, но он принёс много пользы.

Нынешний же информационный удар медиаресурсов Горбунцова по основному подрядчику РЖД — «Группе компаний 1520» — явное продолжение этого сценария. Цель — нанесение имиджевого вреда инфраструктурным проектам РЖД. И как следствие — подрыв указов президента РФ по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба. Да еще со времен ПМЭФ вся элита обсуждает грядущую покупку ВЭБом контрольного пакета ГК 1520 с целью создания гигантской государственной строительной корпорации под руководством Шувалова. Поэтому этот удар был сразу по нескольким направлениям. Логика Горбунцова понятна. Всю сознательную жизнь он, через свои ресурсы CrimeRussia и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», публикует материалы против всех известных российских компаний, бизнесменов, чиновников и силовиков с целью дискредитировать их имидж заграницей, создать проблемы с получением кредитов в зарубежных банках и указать западным спецслужбам на новые цели для будущих санкций. Недаром его сайт CrimeRussia.com давно заблокирован «Роскомнадзором».

Но возникает закономерный вопрос: каким образом информация об обысках в рамках дела Захарченко попала в распоряжение медиаресурса беглого афериста — Telegram-канал ВЧК-ОГПУ? Почему информация и документы СК первым делом были слиты беглому банкиру? А тот, пользуясь эксклюзивностью и отсутствием других официальных комментариев, дописывает несуществующие факты? Также остаётся загадкой, как ряд ведущих российских СМИ, обычно крайне тщательно проверяющих публикуемую информацию, дружно поверил не внушающему доверия каналу, тем более принадлежащему известному аферисту? И на какой источник ссылалась публикация этой дезинформации в «Ведомостях», ведущем российском экономическом издании? Хочется надеяться, что Герман Горбунцов не нашёл ключей к манипулированию отечественным следственным аппаратом для вовлечения его в антироссийские политические игры западных спецслужб. Или, наоборот, что СК не использовал Горбунцова для слива информации в своих ведомственных играх. Чтобы не пришлось конспектировать оправдания Столыпина перед депутатами за игру с Азефом.