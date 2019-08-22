Благовещенск, , 09:36 — REGNUM

Паводок в Приамурье не только разрушил значительное количество жилых домов и затопил огромные посевные площади, но и стал причиной гибели многочисленных животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент установлено, что из-за наводнения не удалось спасти и они погибли: 20 коров, 11 свиней, 5 коз, 2 лошади, 103 птицы, 10 собак, кошка и кролик. Трупы животных собраны в специальные ямы и кремированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Приамурье оказались в воде 69 населённых пунктов, ущерб от паводка превысил 3,5 млрд рублей.