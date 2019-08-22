Воронеж, , 09:34 — REGNUM

Десять человек скончались в Воронежской области от отравления грибами с начала сезона — в числе жертв «тихой охоты» — девять взрослых и один ребёнок, сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения региона.

20 августа от острой интоксикации после употребления грибов скончалась жительница Воронежа. В общей сложности, по данным на 21 августа, в стационаре Воронежской областной кинической больницы остаются 11 человек с диагнозом «отравление грибами». Пятеро из них пятеро — в тяжелом состоянии, двое — в реанимации.

Воронежцы с диагнозом «отравление грибами» начали поступать в больницы с конца июля. Медики отмечают — у всех отравившихся клиническая картина схожа с симптомами действия на организм токсинов бледной поганки.

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