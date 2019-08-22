Орел, , 09:21 — REGNUM

Орловский областной суд ужесточил наказание бывшему руководителю МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Екатерине Стрелец, решение было вынесено 21 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Екатерина Стрелец, экс-руководитель управления коммунального хозяйства и МУП «Ритуально-обрядовые услуги» (с июля 2015 года возглавляла МУП «Ритуально-обрядовые услуги», затем недолго работала в УКХ Орла, а потом вернулась в МУП РОУ), была задержана в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Обвинение ей следствие предъявило лишь спустя почти год после задержания — в марте 2018 года. К тому времени в деле накопилось уже пять эпизодов получения взяток. В августе 2018 года дело начал рассматривать суд. Сама обвиняемая частично признала вину, но заявила, что полученные деньги она направляла на развитие МУПа. В мае 2019 года Советский суд Орда признал виновной ее в пяти эпизодах получения взяток в значительном и крупном размерах и назначил ей наказание в виде штрафа в 4,2 млн рублей. Также суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства денежные средства в сумме 806 000 рублей, полученные Стрелец.

Гособвинение просило суд изменить приговор первой инстанции и назначить осужденной наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 12 млн руб. Защита Стрелец просила оправдать ее по двум эпизодам, а по трем переквалифицировать на менее тяжкое преступление.

В итоге судебная коллегия изменила приговор районного суда, усилив наказание. Коллегия окончательно назначила Стрелец наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн руб., также она на 2,5 года лишена права занимать определенные должности. Также суд изменил Стрелец меру пресечения с подписки о невыезде на арест, осужденную взяли под стражу в зале суда.