Ивдель, Свердловская область, , 09:12 — REGNUM

В трагедии на севере Свердловской области, где в реке Лозьва погибла семья манси, появились «невыясненные обстоятельства». Свои предположения высказал глава Ивдельского округа Пётр Соколюк, передаёт ЕАН.

31 июля 2019 года мать с тремя детьми, а также её знакомый, лодочник Павел Б., отравились из посёлка Вижай в Ушму по реке. Лодку вскоре нашли перевёрнутой, позже были найдены тела женщины и двоих детей.

По словам Соколюка, к лодочнику «есть вопросы». Нельзя исключать, что он не утонул, а сбежал с места инцидента, говорит чиновник.

«Он мог просто испугаться двойной ответственности — как перед законом, так и перед родственниками погибших», — считает глава округа.

Напомним, 6 августа 2019 года мать и ещё двоих детей манси были похоронены. Тела лодочника и ещё одного ребёнка так и не были найдены. Поиски пока приостановили из-за подъёма воды в реке,