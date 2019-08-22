Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM

Таможенники аэропорта «Кольцово» задержали мужчину направлявшегося из Екатеринбурга в Душанбе, который вёз в багаже около трёх сотен комплектующих для компьютеров и сотовых телефонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В чемодане у пассажира были обнаружены 150 карт памяти, 50 микрокомпьютеров, 42 блока питания и 38 компьютерных гарнитур, при этом комплектующие не были задекларированы, и не являлись предметами для «личного пользования». Сам задержанный пояснил, что вёз детали для того, чтобы открыть в Таджикистане филиал фирмы, в которой он работает.

Отметим, что мужчине грозит административный денежный штраф от половины до двукратной стоимости вывозимого товара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге были задержаны два гражданина Китая, которые везли в Россию 15 килограммов запасных частей для сельскохозяйственной техники. Товар также не был задекларирован, и после досмотра изъят и помещён на склад. Гражданам КНР также грозит денежный штраф.

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