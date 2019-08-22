Сидней, Австралия, , 09:41 — REGNUM

Житель Австралии Раймонд Дэвисон, члены его семьи и друзья подали жалобу в правозащитную организацию National Justice Project, сообщив, что администрации гостиниц Bidwill и Carousel Inn в Сиднее отказали им в праве «на вход по причине расовой принадлежности». Правозащитники уже направили жалобу в Комиссию по правам человека. Об этом 22 августа сообщает Australian Associated Press.

Представители семьи считают, что им было отказано в посещении гостиниц «потому или, по крайней мере, отчасти потому, что они являются аборигенами».

«Мы всего лишь хотели пообедать …, как и все остальные, поэтому получить отказ … было глубоко обидно и унизительно, — сказал он. — Мы не должны мириться с таким обращением, это просто показывает, что расизм жив и невредим в нашей стране».

Дэвисон рассказал, что сотрудники гостиницы вызвали полицию, когда они пытались опротестовать отказ, и назвал инцидент «запугиванием». Мужчина также утверждает, что полиция Нового Южного Уэльса слишком резко отреагировала на ситуацию.