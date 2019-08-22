Село Саранпауль, Югра, , 08:52 — REGNUM

В Югре четвёртый день ведутся поиски двух подростков, пропавших на реке Ляпин в Березовском районе ХМАО. В 300 метрах выше по течению от места обнаружения пустой лодки, на которой ушли рыбачить школьники, найдены сапоги одного из пропавших мальчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Центроспас-Югории».

Установлено, что 19 августа 2019 года примерно в 10 километрах от села Саранпауль на реке Ляпин была обнаружена пустая лодка с работающим мотором. Владелец лодки пояснил, что утром его 16-летний сын со сверстником на маломерном судне отправились на рыбалку и до настоящего времени домой не вернулись. Дети на связь не выходили.

Группа спасателей и волонтёры продолжают поисковую операцию. К поискам мальчиков привлечен вертолет «МИ-8», он совершает облёт территории, на которой могут находиться пропавшие дети.

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