Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM

В аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга совершили посадку пять направлявшихся в Тюмень рейсов. Это произошло по причине сильного тумана в тюменском аэропорту Рощино.

Как сообщает информационный портал «Е1», рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Энфиды были отправлены на запасной аэродром в целях безопасности. Уточняется, что после улучшения погодных условий, авиарейсы отправятся в Тюмень.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация произошла 15 августа в Кольцово. Тогда из-за сильного тумана три авиарейса были отправлены на посадку в Тюмень. В тот день также произошла задержка вылетов из Екатеринбурга.

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