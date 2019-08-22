Находка, Приморский край, , 08:12 — REGNUM

Ливень, обрушившийся на юг Приморья, принёс огромное количество осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В городе Находка выпало более 50 мм осадков, в результате чего оказались подтопленными дороги, пониженные места. Больше всего пострадал микрорайон «Южный», где, по свидетельству очевидцев, местами уровень воды превышает один метр, машины стоят в полупогруженном состоянии.

Городские власти до устранения последствий стихийного бедствия объявили в городе режим чрезвычайной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, на юге Приморья, в Шкотовском районе из-за перелива реки Лобога через объезд разрушенного моста, второй раз за неделю была перекрыта автомобильная трасса Владивосток-Находка.