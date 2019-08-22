Прокопьевск, Кемеровская область, , 07:52 — REGNUM

Жительница Прокопьевска, вернувшись домой после двухдневного отсутствия, обнаружила, что из квартиры пропала бытовая техника, а на её кровати спит неизвестная ей женщина. Хозяйка помещения обратилась в полицию. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Приехавшие на место полицейские разбудили незнакомку. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина призналась, что зашла в частный дом, дверь которого была открыта, накануне. Вместе со знакомым они вывезли из жилища холодильник, телевизор и электропечь. Часть украденного успели продать. На следующий день женщина вернулась в дом, чтобы ещё раз осмотреть его. Она решила не торопиться, прилегла на хозяйскую кровать и заснула.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3. ст. 158 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество было возвращено законной владелице.