Санкт-Петербург, , 07:45 — REGNUM

В Санкт-Петербурге в результате пожара на теплоходе «Петр Чайковский» погиб один человек, сообщили 22 августа в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу.

По данным ведомства, пожар произошел в 05:30 мск 22 августа на первой палубе в каюте механика на площади 13 кв. м. В 06:10 мск пожар был ликвидирован.

«Один погибший, он находился в каюте», — цитирует ТАСС представителя МЧС.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 августа под Нижним Новгородом загорелся неэксплуатируемый трехпалубный теплоход «Святая Русь». В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту приволжская транспортная прокуратура начала проверку.

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