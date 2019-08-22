Благовещенск, , 07:26 — REGNUM

Вирус африканской чумы свиней диагностирован ещё в двух хозяйствах Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свиньи (cc) Guido Gerding

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Территория в радиусе 10 км от села Волково, где обнаружен вирус, объявлена эпизоотическим очагом, здесь введён карантин: запрещено перемещение мяса и живых свиней. Въезд и выезд с территории автотранспорта осуществляется только через дезбарьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сёлах Усть-Ивановка и Ровное Благовещенского района Приамурья после выявления вируса африканской чумы свиней, установлен карантин, животные подлежат уничтожению.