Нижний Новгород, , 07:20 — REGNUM

Пятилетнюю Зарину Авгонову, которые более трёх суток искали по нижегородским лесам и нашли поздним вечером 21 августа, отправят в областную больницу вертолётом. Первичная медпомощь ребёнку уже оказана, у неё диагностировано переохлаждение и обезвоживание. Об том сообщает РЕН ТВ со ссылкой на главврача центральной районной больницы.

Она уточнила, что ребёнок «поступил в больницу в тяжёлом состоянии с переохлаждением и обезвоживанием», но ей уже оказана помощь. Утром 22 августа Зарину вертолётом отправят в детскую областную больницу, где она и будет проходить дальнейшее лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребёнок ушёл из деревенского дома родственников во второй половине дня 18 августа в лес, следом за бабушкой, которая там собирала грибы, а нашли Зарину поисковики-волотнёры поздним вечером 21 августа. В поисках принимали участие вертолёты, водолазы, кинологи с собаками, а также представители силовых структур и многочисленные волонтёры из разных регионов. В деревне Степановка Вознесенского района, откуда пропал ребёнок, был разбит штаб. Поиски вели свыше 800 человек. За время поисков несколько раз обнаруживали следы малышки, а в последний раз рядом оказались и следы медведя. Поиски временно свернули, чтобы решить проблему с опасным хищником, чью берлогу в поисках ребёнка также позднее проверили. Поиски 21 августа продолжились и один из отрядов обнаружил девочку в лесу. Она отозвалась на своё имя. Ребёнок с обезвоживанием и переохлаждением, но жив. Девочка ответила на вопросы спасателей, что не боялась, но хотелось очень пить.

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В день, когда нашлась Зарина, в лесу пропал пожилой грибник. Розыски 72-летнего Владимира Хламова ведутся в районе деревни Мамакино Линдовского сельсовета, входящего в городской округ Бор Нижегородской области.