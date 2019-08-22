Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:25 — REGNUM

Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре продолжает интенсивно расти. За сутки река поднялась ещё на 27 см, на 06:00 по местному времени 22 августа уровень у города составил 580 см., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С 31 августа по 2 сентября может реализоваться самый неблагоприятный сценарий — уровень воды у города, по прогнозам гидрологов, может достигнут 750 см.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни ухудшили паводковую ситуацию в ДФО. Уровень Амура у Хабаровска пока стабилен, за прошедшие сутки он остался на уровне 6 метров, но регион ждёт пятую волну паводка.