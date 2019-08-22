Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:27 — REGNUM

В Свердловской области в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина.

Как сообщает издание «Все новости», дорожный инцидент произошёл на перекрёстке улиц Ильича и Тимирязева 21 августа в 19:21 по местному времени. По предварительным данным водитель Daewoo не представил на перекрёстке преимущество автомобилю ВАЗ-2112, после чего произошло столкновение этих машин и автомобиля Skoda Yeti.

В результате ДТП с травмами была госпитализирована пассажирка автомобиля Daewoo.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Свердловской области на Режевском тракте в результате ДТП погиб водитель автомобиля «Шевроле». В тот вечер водитель автомобиля «Лада» начал обгонять на трассе фуры и выехав на встречную полосу столкнулся с автомобилем «Шевроле».

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