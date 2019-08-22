Новосибирск, , 06:18 — REGNUM

Жителя Новосибирска подозревают в незаконном обороте оружия. Как сообщили ИА REGNUM в полиции, 40-летний подозреваемый задержан сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД РФ совместно с региональным УФСБ РФ.

В ходе обыска квартиры и гаража, который арендовал задержанный, обнаружены два пистолета системы Макарова, пистолет «Байкал», несколько магазинов, устройство для бесшумной стрельбы, более 800 патронов различной маркировки, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, запасные части оружия.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (ст.222 УК РФ) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» (ст. 222.1 УК РФ). В настоящее время он находится под стражей.