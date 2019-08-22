Саратов, , 05:57 — REGNUM

Двухэтажный жилой дом загорелся в Саратове, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Саратовской области.

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном жилом доме № 8 по улице Вольской. Огнем была охвачена площадь в 600 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 77 человек личного состава и 23 единицы спецтехники. По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа при пожаре в Нижней Саксонии в Германии пострадали четыре человека. Отмечалось, что среди пострадавших было два гражданина России возрастом 18 и 24 лет. Они получили ожоги и были госпитализированы.