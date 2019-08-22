Афины , , 05:41 — REGNUM

Греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар», сообщает RT.

Сообщается, что к продюсеру подошли четыре футбольных болельщика и спросили, из какой страны он приехал. Не дождавшись ответа, фанаты попытались выхватить микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдать злоумышленникам имущество, в результате началась драка. В результате потасовки продюсеру сломали нос.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на Украине футбольные фанаты избили судью во время матча чемпионата Закарпатской области. Они выбежали на поле, повалили арбитра и избивали его ногами. Отмечалось, что среди нападавших был и экс-тренер футбольного клуба «Карпаты».

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