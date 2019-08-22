Махачкала, , 05:07 — REGNUM

Автомобиль «Газель» столкнулся с «Волгой» на федеральной автодороге «Кавказ» в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Сообщается, что авария произошла в районе 17:00 по московскому времени на 945-м километре автодороги «Кавказ». Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Волгой». В результате ДТП пострадали шесть пассажиров «Газели», их госпитализировали. Отмечается, что среди пострадавших были двое несовершеннолетних детей. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа три легковых автомобиля столкнулись в Выборгском районе Петербурга. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них было двое детей. Всех пострадавших доставили в больницу.

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