Владивосток, , 04:58 — REGNUM

На берег Хасанского района в Приморье шторм выбросил четыре северокорейские рыболовные шхуны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Четыре шхуны без экипажей оказались выброшенным на берег бухты Баклан в Хасанском районе Приморья.

Несколько дней сотни рыбачьих шхун из КНДР укрывались в российских бухтах от шторма и высокой волны. Пограничники просят местных жителей сообщать о фактах выхода на берег экипажей этих судов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотни корейских шхун, спасаясь от шторма, укрылись в бухтах Приморья. В частности, в бухте Ольга — более трёхсот, в заливе Владимира — более трёхсот. Следует отметить, что залив Владимира, ранее являвшийся военно-морской базой ВМФ СССР, по настоящее время запрещен для гражданского судоходства.