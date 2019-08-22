Санкт-Петербург, , 04:41 — REGNUM

Три легковых автомобиля столкнулись в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Художников. Водитель иномарки Volkswagen, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю, в результате чего столкнулся с легковушками ВАЗ-2107 и Datsun. В результате ДТП пострадали четыре человека, находившихся в салоне Datsun. Отмечается, что среди них было две девочки 2015-го и 2007-го года рождения. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Иртыш» в Курганской области. В результате ДТП погибли три человека, среди них — ребенок 2010-го года рождения.

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