Владивосток, , 04:47 — REGNUM

Поднявшаяся в реке Лобога вода второй раз за неделю перекрыла трассу Владивосток — Находка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В районе села Смоляниново возле обрушившегося в 2017 году автомобильного моста река Лобога снова перемывает временный проезд. Сотрудники ГИБДД вынуждены были перекрыть проезд для легковых автомобилей: через поток воды пропускают только внедорожники, рейсовые автобусы и грузовики, остальным предлагается совершить обходной путь через Партизанск, что добавляет около 100 км.

За прошедшую неделю это второе перекрытие проезда, первое произошло в субботу, 17 августа, когда движение было закрыто для всех видов транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье начали работу оценочные комиссии по подсчёту ущерба, нанесённого паводком. 23 комиссии работают в нескольких муниципальных районах края.