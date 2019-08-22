Бор, Нижегородская область, , 03:30 — REGNUM

В районе деревни Мамакино Линдовского сельсовета, входящего в городской округ Бор Нижегородской области, пропал пожилой грибник. 72-летнего Владимира Хламова, ушедшего утром 21 августа 2019 года в лес, уже начали искать. Об этом ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Ориентировка Официальная группа поискового отряда «Лиза Алерт» в vk.com

«Пропал Хламов Владимир Семёнович 1947 г.р. (72 года), д. Мамакино, Линдовский с/с, г.о. Бор, Нижегородская область. 21 августа 2019 года около 11:00 ушёл в лес за грибами и не вернулся», — отмечается в группе нижегородской отделения отряда.

Известно, что на месте уже работают волонтёры, к которым могут присоединиться желающие помочь в поисках. В ориентировке указано, что пожилой грибник нуждается в медпомощи.

Напомним, в нижегородских лесах вечером 21 августа была найдена ранее пропавшая пятилетняя Зарина Авгонова, которую искали более 800 человек, в том числе волонтёры, кинологи, водолазы. Была задействована и авиация. Ребёнок пропал из деревенского дома родственников 18 августа. Во время поисков добровольцы наткнулись на медведя, что вызвало дополнительные проблемы — поиски на время пришлось приостановить. Зарина на сегодня в больнице, у ребёнка сильное обезвоживание организма.

Также в августе несколько суток по омской тайге искали трёхлетнего мальчика Колю, который пропал из автомобиля, припаркованного на одной из полян. Родители ребёнка в это время рядом собирались ягоды, ненадолго отвлеклись и ребёнок ушёл за бабочкой. В поисках принимали участие более 1 тыс. человек. Малыша уже выписали из больницы, его здоровью ничего не угрожает.

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