Курган, , 02:53 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Курганской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России.

Сообщается, что два автомобиля столкнулись в районе 14:35 по московскому времени на 310-м километре трассы «Иртыш». По предварительной версии, водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека, среди них — ребенок 2010-го года рождения. Отмечается, что все погибшие находились на заднем пассажирском сидении автомобилей. Также три человека получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в результате автомобильной аварии в Бурятии погиб человек. Водитель легкового автомобиля ехал по трассе, не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия водитель скончался на месте, четверо его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

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