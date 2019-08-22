Вологда, , 02:35 — REGNUM

Вертолет упал в реку Суда возле деревни Сайволовская в Вологодской области, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Сообщается, что крушение вертолета произошло 21 августа 2019 года в районе 16:30 по московскому времени. В результате падения вертолета, погиб пилот 1976-го года рождения. По неофициальным источникам, погибший являлся директором ООО «Череповецдорстрой», однако официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Также отмечается, что во время падения вертолета были задеты линии электропередачи. Для восстановления электроснабжения была привлечена аварийная бригада «Вологдаэнерго».

Читайте ранее в этом сюжете: Директор вологодской фирмы погиб при крушении вертолета