Ганновер, Германия, , 01:17 — REGNUM

Четыре человека, среди которых двое — граждане России, пострадали в результате пожара в земле Нижняя Саксония в Германии, передает телеканал NDR.

Сообщается, что пожар произошел 18 августа в помещении, где проходила встреча прибывшей в Германию по обмену молодежи из других стран. По предварительной версии, причиной возгорания стал попавший на пламя газовой плиты электрический кабель.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Среди них — два гражданина России возрастом 18 и 24 лет, 80-летняя гражданка Германии и 21-летний гражданин Танзании. Они получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 16 на 17 августа в гостинице в Одессе произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, в том числе и гражданка Австралии. По состоянию на 21 августа в двух больницах города остаются семеро пострадавших.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое пострадавших во время пожара в отеле в Одессе остаются в реанимации