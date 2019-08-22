Вознесенский район, , 01:05 — REGNUM

Пропавшая 18 августа 2019 года в Нижегородской области пятилетняя Зарина Авгонова, которую искали кинологи с собаками, волонтёры, силовые структуры, поздним вечером 21 августа 2019 года найдена живой в двух километрах от дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Она выдержала. Не сдалась. И как сказала нашедшим ее волонтёрам «даже не боялась». Сотни людей, могут сегодня выдохнуть с облегчением, маленького героя силами стольких неравнодушных спустя трое суток наконец вернули домой! Спасибо всем участникам поиска!» — отметили в официальной группе отряда.

Уточняется, что ребёнка нашли около 22:30 21 августа на расстоянии порядка двух километров от дома. Ребёнок в удовлетворительном состоянии, отвечает на вопросы. Нашли Зарину, когда она сама начала звать на помощь. Поисковикам, нашедшим её, малышка объяснила, что ей не страшно, просто пить хочется.

Девочку доставили в штаб, её осмотрели врачи, после чего вместе с родителями Зарину доставили в больницу — ведь столько дней ребёнок оставался без еды и воды. В медучреждении проведут более полной обследование.

Напомним, малышку искали более 700 человек, обследуя леса, водоёмы. Работали вертолёты и водолазы. Она пропала из деревенского дома родственников, куда приехала отдыхать вместе с бабушкой и дедушкой. Предполагали, что она ушла вслед за бабушкой в лес за грибами.