Берлин, , 00:48 — REGNUM

Главе МИД Германии Хайко Маасу пришлось снова сменить самолет перед вылетом в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за технической неисправности, сообщает газета Der Spiegel.

Газета сообщает, что перед вылетом правительственного самолета Airbus A340 техники обнаружили неисправность в системе гидравлики. Из-за поломки немецкому министру и его делегации пришлось вылетать на самолете A310, принадлежащем Люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии). Источники газеты подчеркнули, что для Мааса в первую очередь важна пунктуальность, а не комфорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа немецкому министру иностранных дел Хайко Маасу вновь пришлось лететь на запасном самолете на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке из-за поломки правительственного самолета Airbus A321. Отметим, что это была уже третья поломка правительственного борта за прошедший год.

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