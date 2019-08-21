Североуральск, Свердловская область, , 21:56 — REGNUM

В Североуральске следователи проводят проверку по факту гибели горняка под завалами в «Ново-Кальинской» шахте. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По предварительным данным, причиной обрушения пород в забое стал горный удар. В результате погиб мужчина 1970 года рождения. Следователи намерены истребовать документы о проводившихся на шахте работах, а также опрашивают сотрудников и рабочих шахты. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент на шахте «Ново-Кальинской» произошёл 21 августа. В результате обрушения горных пород один из шахтёров остался под завалами. Началась спасательная операция, в которой помимо спасателей МЧС принимали участие рабочие смены.

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Поиски завершились в 20:30 по местному времени. К сожалению, шахтёр был найден мёртвым.

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