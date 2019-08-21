Луганск, , 22:40 — REGNUM

Посёлок Нижнее Лозовое подвергся обстрелам со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий 21 августа, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в 19:35 боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ… подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта и крупнокалиберного пулемёта район населённого пункта Нижнее Лозовое», — рассказал он.

Осадчий отметил, что защитники ЛНР не поддались на провокацию и не открывали ответный огонь.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе села Весёлая Гора был уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ, оснащённый самодельным приспособлением для сброса гранаты ВОГ-25.

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