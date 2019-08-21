Череповец, Вологодская область, , 21:23 — REGNUM

В Вологодской области при крушении частного вертолета погиб пилот. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что вертолет упал в реку Суда в районе деревни Сойволовская Череповецкого района. Вертолет находится в 10−15 метрах от берега на глубине трех метров. На место ЧП выехали сотрудники МЧС России, ведется поиск летевших в вертолете людей. К ликвидации последствий ЧП привлечены 44 человека и 15 единиц техники.

В ведомстве также сообщили, что в десяти метрах от места крушения нашли тело погибшего пилота. По информации из неофициальных источников, в аварии погиб Евгений Макаров, исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой».