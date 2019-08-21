Магас, , 19:59 — REGNUM

Вандалы осквернили древний христианский храм Альби-Ерды, расположенный в горном Джейрахском районе Ингушетии. На стене архитектурного памятника неизвестные нанесли надписи, сообщили ИА REGNUM 21 августа в пресс-службе управления культурного наследия правительства региона.

«В управление обратились неравнодушные жители республики с сообщением о совершенном вандализме на храме Альби-Ерды. В результате осмотра установлено, что на внутренней части восточной стены неизвестными лицами нанесены надписи, в результате чего повреждена штукатурка, нарушен исторический облик храма, также обнаружены остатки кострища», — рассказали в ведомстве.

О совершённом акте вандализма управление культурного наследия Ингушетии поставило в известность МВД по Джейрахскому району, прокуратуру и ФСБ республики.

Напомним, Алби-Ерды являются одним из наиболее древних храмов на всём Северном Кавказе. Проведённый не так давно радиоуглеродный анализ показал, что архитектурный памятник был построен в период VII—X вв.

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