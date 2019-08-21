Ташкент, , 19:24 — REGNUM

В период с 8 по 20 августа 2019 года среднее по республике значение уровня экспозиционной дозы гамма-излучения составило 0,15 мкзв/ч при предельно допустимом значении 0,30 мкзв/ч, сообщает МЧС Узбекистана.

«Таким образом, превышение санитарных норм экспозиционной дозы гамма-излучения по территории Узбекистана не наблюдалось», говорится в сообщении.

Ранее, в соцсетях в Узбекистане циркулировали публикации, в которых говорилось о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться до территории республики после аварии на полигоне в Архангельской области России.

МЧС также сообщает, что анализ физических процессов в атмосфере и спутниковых данных, проведенный Узгидрометом за период с 8 по 20 августа 2019 года показал, что в эти дни территория Узбекистана находилась под влиянием юго-западных потоков, с которыми на территорию республики через Туркменистан поступала воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря и Ирана.