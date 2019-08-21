Североуральск, Свердловская область, 21 августа 2019, 19:15 — REGNUM
В городе Североуральске на шахте «Ново-Кальинская» в 20:30 по местному времени завершились аварийно-спасательные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа. Сообщалось, что под завалами остался один шахтёр. Была организована спасательная операция.
Отметим, что на остальных участках шахты работа продолжается в штатном режиме.
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