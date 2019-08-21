Североуральск, Свердловская область, , 19:15 — REGNUM

В городе Североуральске на шахте «Ново-Кальинская» в 20:30 по местному времени завершились аварийно-спасательные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Аварийно-спасательные работы на шахте завершены. Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни. Горноспасатели поднимают его на поверхность», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа. Сообщалось, что под завалами остался один шахтёр. Была организована спасательная операция.

Отметим, что на остальных участках шахты работа продолжается в штатном режиме.

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