Екатеринбург, 21 августа 2019, 18:44 — REGNUM
В Екатеринбурге суд обязал жительницу пятиэтажного дома по улице Черноярской обеспечить доступ к газовому оборудованию сотрудникам газовой службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза».
В ходе плановой проверки дома в марте 2019 года сотрудники компании выявили негерметичность системы на одном из стояков. Во избежание ЧП на время устранения утечки подача газа по стояку была прекращена. В свою очередь специалисты начали поквартирный обход, чтобы установить причины негерметичности. Им удалось обойти все квартиры в подъезде кроме одной.
Тогда представители газовой службы вышли в суд с иском. В итоге постановлением суда женщину обязали пустить в квартиру специалистов для проверки. Для обеспечения выполнения решения суда в службе судебных приставов было открыто исполнительное производство.
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