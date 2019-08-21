Екатеринбург, , 18:44 — REGNUM

В Екатеринбурге суд обязал жительницу пятиэтажного дома по улице Черноярской обеспечить доступ к газовому оборудованию сотрудникам газовой службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

В ходе плановой проверки дома в марте 2019 года сотрудники компании выявили негерметичность системы на одном из стояков. Во избежание ЧП на время устранения утечки подача газа по стояку была прекращена. В свою очередь специалисты начали поквартирный обход, чтобы установить причины негерметичности. Им удалось обойти все квартиры в подъезде кроме одной.

«На связь с женщиной выходили и сотрудники «Екатеринбурггаза», и управляющей компании, но она напрочь отказывается пускать специалистов к себе домой», — сообщили в пресс-службе компании.

Тогда представители газовой службы вышли в суд с иском. В итоге постановлением суда женщину обязали пустить в квартиру специалистов для проверки. Для обеспечения выполнения решения суда в службе судебных приставов было открыто исполнительное производство.

«21 августа судебные приставы в присутствии сотрудников «Екатеринбурггаза» и управляющей компании «РЭМП-Эльмаш» пытались исполнить решение суда, но дверь по-прежнему на замке. 22 августа судебные приставы намерены повторить попытку. Если она не увенчается успехом, будет поставлен вопрос о принудительном вскрытии жилого помещения», — заявили в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

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