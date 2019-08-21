Москва, , 18:35 — REGNUM

Пассажирский самолёт авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Ухта, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикатора закрылков. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе авиаперевозчика.

«Сработал индикатор неубранного положения закрылков. Для безопасности пилот принял решение вернуться», — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что самолёт штатно приземлился в аэропорту «Внуково». Осмотр показал, что воздушное судно исправно, но в соответствии с правилами пассажиры рейса будут отправлены в Ухту другим бортом.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился в Оренбурге