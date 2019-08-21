Москва, 21 августа 2019, 18:35 — REGNUM
Пассажирский самолёт авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Ухта, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикатора закрылков. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе авиаперевозчика.
«Сработал индикатор неубранного положения закрылков. Для безопасности пилот принял решение вернуться», — сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что самолёт штатно приземлился в аэропорту «Внуково». Осмотр показал, что воздушное судно исправно, но в соответствии с правилами пассажиры рейса будут отправлены в Ухту другим бортом.
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