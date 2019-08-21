Лангепас, Югра, , 18:32 — REGNUM

В Югре с уже осуждённого бывшего заместителя главы города Лангепаса взыскана сумма полученной взятки 950 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Прокурор Лангепаса обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в бюджет государства с бывшего заместителя мэра, уже осуждённого за коррупционное преступление, сумму полученной им взятки.

Из приговора Лангепасского городского суда следует, что экс-чиновник летом 2016 года получил взятку размером 1 млн рублей за покровительство одной из ресурсоснабжающих организаций, а также за непринятие в отношении неё мер в случае ненадлежащего исполнения обязательств. По результатам рассмотрения уголовного дела взяткодателю вернулась денежная сумма в размере 50 тыс. рублей.

При рассмотрении искового заявления прокурора суд установил, что сделка по получению вознаграждения за незаконные действия является ничтожной, взыскал с осужденного в доход государства 950 тыс. рублей.

Отметим, что дело бывшего вице-мэра Лангепаса неоднократно рассматривалось и обжаловалось в судах. Окончательный приговор вынесла апелляционная инстанция окружного суда ХМАО в апреле 2019 года, когда экс-чиновник был приговорён к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 6 млн рублей штрафа по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).