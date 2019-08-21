Белгород, , 17:54 — REGNUM

Белгородская клиника выплатила 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего пациента. Мужчина проходил медицинское обследование, однако врачи не сообщили ему о выявленных заболеваниях. Возмещение выплатили только после вмешательства судебных приставов, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального ФССП.

Суд определил, что в действиях работника клиники отсутствовали умышленные действия в причинении вреда. Размер компенсации морального вреда составил по 500 тысяч рублей супруге и двум дочерям погибшего пациента. Также суд постановил возместить необходимые расходы на погребение и судебные расходы по оплате государственной пошлины. Медицинское учреждение не спешило с выплатой возмещения и судебным приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств клиники.

Не дожидаясь ареста машин, должник оплатил задолженность в полном объёме. Денежные средства перечислены взыскателю, запреты сняты.