Астрахань, 21 августа 2019, 17:35 — REGNUM
В Астраханской области в ближайшие дни прогнозируется сильная жара. Об этом 21 августа сообщил Гидрометцентр России.
В дневное время 22 и 23 августа температура в Астраханской области, согласно прогнозам, достигнет +40 и +41 градуса.
Аналогичная беда постигнет и соседние регионы: с 21 по 23 августа в Калмыкии температура достигнет +42 градусов, 22 и 23 августа в Ростовской области также поднимется до +41.
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