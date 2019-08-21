Астрахань, , 17:35 — REGNUM

В Астраханской области в ближайшие дни прогнозируется сильная жара. Об этом 21 августа сообщил Гидрометцентр России.

В дневное время 22 и 23 августа температура в Астраханской области, согласно прогнозам, достигнет +40 и +41 градуса.

Аналогичная беда постигнет и соседние регионы: с 21 по 23 августа в Калмыкии температура достигнет +42 градусов, 22 и 23 августа в Ростовской области также поднимется до +41.

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